Bologna, non si molla Spinazzola

Il Bologna si muove ancora su tutti i fronti. Mihajlovic pretende un difensore centrale che sostituisca Lyanco, ma occhio anche a Calabresi: non è detto che il terzino rimanga. Ecco quindi che la dirigenza rossoblu sta sondando un laterale all’altezza. Il sogno continua ad essere Leonardo Spinazzola, che era già stato avvicinato in inverno. Il ragazzo è arrivato l’estate scorsa alla Juventus dall’Atalanta, ma per via degli infortuni non ha attraversato una stagione facile. I bianconeri sono comunque riusciti a trattenerlo, e lo stesso dovrebbero fare quest’estate. Molto dipenderà però dalle idee di Sarri e dal mercato della Vecchia Signora.

Il Bologna sarebbe pronto a fare qualche sacrificio per il classe 1993 – in grado di giocare su entrambe le corsie – ma la pista è complicata. Spinazzola ha un contratto fino al 2022, ed il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Il ragazzo è nel giro della nazionale, e sembra che abbia tutte le intenzioni di giocarsi ancora le sue carte a Torino.