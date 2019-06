Bologna, niente Vergani, andrà alla Roma

Nelle ultime ore il Bologna ha provato ad inserirsi per ottenere il baby-attaccante Edoardo Vergani, il giocatore della primavera dell’Inter è pronto a lasciare Milano, ma non verrà sotto le Due Torri. I rossoblu hanno provato ad instaurare una trattativa per l’attaccante classe 2001 in extremis, ma il destino del ragazzo sembra ormai segnato.

Il giocatore inizialmente inserito dai nerazzurri come contropartita per Sensi del Sassuolo, sembra sia pronto ad accettare la corte della Roma per accasarsi nella capitale, il giocatore rientrerebbe nell’affare Dzeko, con i giallorossi che sognano uno Zaniolo bis.