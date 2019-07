Bologna, niente Nestorovski: andrà all’Udinese

Tra i tanti nomi fatti per l’attacco del Bologna, c’era anche quello di Ilija Nestorovski. L’attaccante macedone lascerà infatti il Palermo per via dei problemi societari: i rosanero sperano di aver la possibilità di riscriversi in Serie B, ma con tutta probabilità dovranno ripartire dalla D. Ecco quindi che il ragazzo saluterà definitivamente la Sicilia. Su di lui c’era appunto il Bologna di Mihajlovic, che aveva pensato a lui come eventuale sostituto di Santander – sempre più verso la Cina.

Tuttavia, secondo “La Gazzetta dello Sport”, Nestorovski non arriverà a Bologna: manca infatti solo la firma con l’Udinese. Il progetto bianconero sembra aver convinto il macedone, che in Friuli ritroverà Jajalo – suo compagno al Palermo – ed abbraccerà il tecnico Tudor, nelle cui vene scorre lo stesso sangue slavo. L’attaccante – autore di 14 gol lo scorso anno nella serie cadetta – è quindi pronto a tornare in Serie A, ma non con la maglia del Bologna.