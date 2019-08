Bologna, rinforzo per l’Hellas Verona, arriva Lazovic

Tra gli altri, ianche Darko Lazovic è stato accostato al Bologna in questa sessione di mercato. Il laterale serbo ha terminato il suo contratto con il Genoa la passata stagione, ed era svincolato. I rossoblu non hanno mai neanche sondato il terreno, ma lo hanno semplicemente tenuto d’occhio. Il ragazzo comunque non si trasferirà in Emilia. Come riporta “Gianlucadimarzio.com”, andrà all’Hellas Verona.

I contatti tra le due parti andavano avanti da settimane, e alla fine i veneti sono riusciti a riportare Lazovic alla corte di Juric, che lo aveva già allenato proprio al Grifone. Il classe 1990 firmerà un contratto triennale con il club neopromosso.