Bologna, manca ancora il vice-Dijks: occhi su Dimarco

Il Bologna sta cercando ancora qualche tassello importante sul mercato. Dopo gli addii di Lyanco ed Helander, la difesa è stato il primo reparto ad esser sistemato. Per una questione numerica, però, manca ancora un terzino sinistro che possa fare da vice-Dijks. Come scrive “Il Corriere dello Sport”, uno dei nomi caldi in questi giorni è quello di Federico Dimarco, il cui cartellino appartiene all’Inter.

Il terzino prodotto del vivaio nerazzurro ha militato in prestito al Parma nell’ultima stagione, e potrebbe rimanere proprio in Emilia. Il ragazzo è valutato 5 milioni di euro dall’Inter, ed il Bologna potrebbe provarci davvero. Il classe 1997 arriverebbe ai felsinei a titolo definitivo.