L’ex attaccante del Bologna cambia ancora squadra. Daniele Paponi, che ha vestito la maglia rossoblu dal 2010 al 2014 fatta eccezione per la parentesi al Montreal Impact, lascia la Juve Stabia. Come riporta infatti “Tuttomercatoweb”, il centravanti classe 1988 torna in Emilia e sceglie il Piacenza. Protagonista della cavalcata verso la Serie B lo scorso anno, Paponi rimane quindi in Serie C. Coi biancorossi, l’attaccante firmerà un contratto biennale.