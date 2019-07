Bologna, la Sampdoria sorpassa il Torino per Verdi

Il mercato continua a muoversi, e non solo quello del Bologna. Uno dei nomi più caldi al momento in Italia è un grande ex rossoblu, vale a dire Simone Verdi. Il ragazzo ha già fatto sapere che lascerà Napoli, e le offerte ovviamente non mancano. La sua stagione lo scorso anno è stata al di sotto delle aspettative, ma il valore del numero 9 non si discute.

Negli ultimi giorni sembrava che il ragazzo potesse essere destinato al Torino di Mazzarri, che può giocare sui preliminari di Europa League. Nelle ultime ore, però, secondo “Tuttomercatoweb”, i granata sarebbero stati sorpassati dalla Sampdoria. De Laurentiis valuta Verdi intorno ai 25 milioni di euro, e i blucerchiati avrebbero messo sul piatto una cifra superiore ai 20. Sembra dunque che le due parti siano molto vicine ad un accordo. Alla corte di Di Francesco, l’ex Bologna sarebbe probabilmente un titolare nel suo 4-3-3.