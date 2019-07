Bologna, in stand-by la trattativa Kouamé

Il Bologna continua a tenere sott’occhio Kouamé, uno dei tanti nomi fatti per il nuovo attacco di Mihajlovic. Secondo “Il Corriere dello Sport”, però, la trattativa è al momento in stand-by. L’incontro di ieri non ha ancora dato i risultati sperati. Sabatini sta provando di tutto per portare il ragazzo in Emilia, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Il Bologna è fermo a 12 milioni di euro, mentre il Genoa continua a pretenderne 16.

Diverse le pretendenti per Kouamé, tra cui soprattutto il Torino. Di conseguenza, nonostante l’attaccante sembri preferire Bologna, il Grifone non ha fretta e potrebbe dar via ad una sanguinosa asta.