Bologna, in corsa per Nikola Moro della Dinamo Zagabria

Il Bologna sta pensando a come rinforzare il centrocampo. In attesa di capire le intenzioni di Pulgar e di lasciar andare Donsah e Nagy, i rossoblu stanno sondando diversi profili. L’unico d’esperienza rimane Obiang del West Ham, per il resto si parla solo di giovani scommesse. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, una di queste è Nikola Moro della Dinamo Zagabria.

Centrocampista croato classe 1998, è seguito anche da Fiorentina e Milan – sotto segnalazione del connazionale Boban – dopo essersi messo in mostra con la selezione under 21 agli Europei. Il ragazzo abbina tecnica e fisico, e potrebbe tornare utile a Mihajlovic. La concorrenza c’è, ma Sabatini ha le carte da giocarsi. Nell’ultima stagione – fra tutte le competizioni – il ragazzo ha totalizzato 29 presenze, 5 gol e 2 assist. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 3 milioni di euro.