Bologna, il nuovo nome per l’attacco è Antonio Sanabria

Il Bologna sta sondando diversi profili sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Dopo i vari Inglese, Zaza, Defrel e Kouamé, l’ultimo nome sarebbe quello di Antonio Sanabria. Secondo “Tuttosport”, il Genoa rivoluzionerà il suo attacco ed il paraguaiano non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico: Andreazzoli, arrivato dall’Empoli, sogna infatti ancora di portare in Liguria Ciccio Caputo.

Sanabria è arrivato in inverno con grandi aspettative, ma dopo un buon inizio ha deluso malamente: solo 3 gol in 15 partite di Serie A. Il classe 1996 ha ancora un altro anno di contratto in prestito al Genoa, ma non è escluso che ritorni subito al Betis Siviglia per poi esser girato nuovamente. Sanabria ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 9-10 milioni di euro, cifra sicuramente accessibile per il Bologna.