Bologna, il giovane Koutsoupias rimane in Emilia

Il Bologna si sta muovendo tanto sul mercato, anche per quanto riguarda il settore giovanile. Dopo anni di fallimenti, la società ha avviato una vera e proprio rivoluzione, dalle strutture al livello medio della qualità dei ragazzi. L’anno scorso i giovani hanno ottenuto ottimi risultati, soprattutto la Primavera di Emanuele Troise: la squadra ha infatti raggiunto la promozione nel campionato di Primavera 1.

Secondo “Tuttomercatoweb”, il Bologna avrebbe appena deciso di confermare in rosa Ilias Koutsoupias, centrocampista greco classe 2001. Il ragazzo è di proprietà della Virtus Entella, ma rimarrà anche in questa stagione in prestito alla Primavera del Bologna. Nonostante le diverse squadre interessate, dunque, il giovane – nazionale di categoria – decide di rimanere in Emilia dopo la riconferma della società.