Bologna, facciamo i conti: Saputo alza tutte le offerte

Il Bologna si sta muovendo tantissimo sul mercato. Mihajlovic ha individuato i profli interessanti, ed il presidente Saputo sta cercando di accontentarlo in tutto e per tutto. Le trattative non sono però semplici, e spesso le squadre pretendono non pochi soldi. I rossoblu hanno però a disposizione un importante tesoretto e, secondo “Il Resto del Carlino”, stanno per metterlo sul piatto. Sono infatti in uscita Donsah, Krejci, Nagy, Falletti e Avenatti.

Tra lunedì e martedì, dovrebbe sbloccarsi l’affare Kouamé. Il Bologna è fermo a 12 milioni di euro, ma il Genoa ne chiede 15. Nelle prossime ore capiremo meglio se dovesse esserci anche solo la possibilità di un punto d’incontro tra le due società. Stop per Tomiysau, la cui prima offerta da 6 milioni è stata respinta: ecco che il Bologna quindi per la difesa non molla nemmeno Senesi e Verissimo. A centrocampo, infine, il West Ham pretende circa 9 milioni di euro per Obiang: il Bologna lo segue con attenzione ma – visti anche i 2 milioni per 4 anni richiesti dal giocatore – potrebbe virare sul più economico Sow.