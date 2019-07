Bologna, e se Falcinelli rimanesse?

Fin dall’inizio dell’estate, a Bologna si dà per scontato l’addio di Diego Falcinelli. Il ragazzo ha giocato poco lo scorso anno, e non ha mai rispettato le aspettative. Più passa il tempo e più sembra che Destro e Santander possano rimanere, ecco dunque che l’indiziato numero 1 a lasciare l’Emilia – per quanto riguarda il reparto avanzato – sembra poter essere proprio il numero 11.

Falcinelli però è in ottima forma, sia fisica che mentale. Il ragazzo sembra non esser così sicuro di lasciare Bologna, nonostante non sia di certo la prima scelta di Mihajlovic. L’attaccante corre e segna, sia in allenamento che in amichevole. Al momento però mancano ancora accordi concreti con altre squadre. Come per i suoi colleghi, man mano che passa il tempo diventa sempre più difficile trovare il giusto acquirente. Specie perché Falcinelli sembra deciso a rimanere in Italia.