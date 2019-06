Bologna: duello col Genoa per Gerson

Il destino di Bologna e Genoa si intreccia ulteriormente in questa sessione di mercato. Le due squadre infatti oltre a trattare tra loro per Kouamé, sono pronte a darsi battaglia per convincere la Roma a lasciar partire Gerson.

Secondo calciomercato.com infatti il 22enne difficilmente rientrerà nella rosa di Fonseca, per tanto un trasferimento potrebbe essere l’ideale. In tal caso Bologna e Genoa si sarebbero mosse per cercare di ottenere le prestazioni del ragazzo, con gli emiliani leggermente avvantaggiati sui liguri per assicurarsi il centrocampista brasiliano.