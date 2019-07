Bologna, dubbio a centrocampo: ne resta solo uno tra Dzemaili e Poli?

Il Bologna si sta muovendo molto sul mercato. Dopo aver sistemato la difesa, ora si pensa a centrocampo e attacco. Sabatini e Bigon hanno già messo gli occhi su molti giovani interessanti nel reparto di mezzo: i nomi principali sono Moro della Dinamo Zagabria, Dominguez del Velez e Skov Olsen – il più probabile – del Nordsjelland. A questi si aggiunge poi il più esperto Pedro Obiang. Ecco quindi che, secondo “La Gazzetta dello Sport”, diventano molteplici gli esuberi.

Lasceranno Bologna sicuramente Nagy e Donsah, con Pulgar in forte dubbio. Ma non è finita qui. Per una questione di età e ricambio generazionale, Mihajlovic sembra intenzionato a lasciar andare anche uno tra Dzemaili e Poli. Il primo – classe 1986 – ha totalizzato in questa stagione 28 presenze, 1 gol e 1 assist in Serie A. Il secondo – classe 1989 – ha registrato 4 reti e un assist in 30 partite. Rimane il dubbio su chi tra loro due lascerà l’Emilia: difficile che il futuro sia rossoblu per entrambi.