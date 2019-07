Bologna, dubbi a centrocampo: adesso Donsah potrebbe rimanere

Il Bologna è quasi completo. Il mercato fatto da Sabatini ricalca in pieno il volere di Mihajlovic, che aveva chiesto rinforzi in tutti i reparti. Ancora una volta, però, resta da risolvere la questione Erick Pulgar. Più passa il tempo e più sembra che il cileno possa rimanere rossoblu, ma il ragazzo non invia esattamente segnali incoraggianti. Ecco quindi che il Bologna deve farsi trovare preparato. Con 12 milioni di euro Pulgar saluterebbe l’Emilia, e l’attuale centrocampo non è così stracolmo di titolari.

Dzemaili è fermo ai box per un problema muscolare, e ne avrà fino ad una settimana prima dell’inizio del campionato. Problemi anche per Poli e – soprattutto – per il nuovo arrivato Schouten, che deve fare i conti con una lesione al collaterale. Con Nagy che ha da tempo le valigie in mano, il Bologna pensa quindi di trattenere momentaneamente Godfred Donsah. Il centrocampista ghanese può fare il mediano affianco ad un compagno di qualità. La scorsa stagione è stata molto sfortunata per lui a causa degli infortuni, ma – secondo “gianlucadimarzio.com”, la prossima potrebbe davvero essere la prova del nove per lui.