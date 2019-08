Bologna, Donsah non parte ancora: salta anche il Gazisehir

Il Bologna sta cercando di vendere, gli esuberi cominciano ad essere troppi. Il club ha però bisogno di un “aiuto” da parte dei suoi giocatori, che devono accettare i trasferimenti.

Al momento questo non è arrivato da Donsah, per cui i rossoblu stanno cercando da mesi il giusto acquirente. Dopo i problemi con l’Antalyaspor, secondo il “Corriere dello Sport”, sembra sfumata anche l’idea Gazisehir Gaziantep per il centrocampista ghanese. Il suo agente non ha trovato l’accordo economico con il club turco: il suo assistito dunque rimane al momento in Emilia. Donsah rimane comunque in partenza. Su di lui ci sono squadre da Spagna, Francia e Belgio: lo seguono Levante, Nymes, Digione e Bruges.