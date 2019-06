Bologna, Destro in uscita: c’è il Lecce

Il Bologna sta sondando molti profili per l’attacco dell’anno prossimo, ma in contemporanea sarà necessario mettere qualcuno sul mercato. Oltre ad Avenatti e Falcinelli, dovrebbe partire anche Mattia Destro. L’attaccante è sempre stato molto legato a Mihajlovic, ma al momento il loro rapporto è l’unica cosa che lo trattiene in Emilia. Il Bologna starebbe cercando l’acquirente giusto e, secondo “Il Corriere dello Sport”, potrebbe trovarlo nel Lecce.

I leccesi sono appena stati promossi in Serie A e stanno cercando qualche rinforzo importante per l’attacco. Tra Yilmaz e Antenucci, c’è anche appunto il nome di Destro. L’attaccante del Bologna ha segnato solo 4 gol in questa stagione, ed il suo valore si aggira intorno ai 3-4 milioni di euro.