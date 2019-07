Bologna, concorrenza per Valzania: c’è anche il Brescia

Il Bologna è ancora alle prese con la situazione Pulgar. Il futuro del centrocampista cileno è incerto e di conseguenza a centrocampo potrebbero arrivare due profili se venisse ceduto. I nomi più caldi sono quelli di Hendrix e Dominguez, ma nelle scorse settimane anche il nome di Luca Valzania era stato accostato al Bologna.Il centrocampista dell’Atalanta dovrebbe lasciare Bergamo in prestito quest’estate.

C’è però un problema. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, il Bologna deve fare i conti con la concorrenza. Sul classe 1996 c’è infatti anche il Brescia, pronto a fare qualche piccolo sforzo per arrivare a lui. I neopromossi devono sostituire l’infortunato Ndoj, e Valzania è in cima alla loro lista.