Bologna, chi è Sanjin Prcic?

Se parte Pulgar, il primo obiettivo del Bologna per il centrocampo sembra esser diventato Sanjin Prcic – che secondo Di Marzio avrebbe addirittura scavalcato Hendrix nelle preferenze. Classe 1993, è un centrocampista bosniaco in grado di giocare in tutti i ruoli del reparto: dal mediano al trequartista, fino alla mezzala – sia destra che sinistra. Di proprietà del Levante – con cui ci sarebbe già un accordo di massima – ha un valore che si aggira intorno ai 4 milioni di euro – cifra più che abbordabile per i rossoblu.

Destro naturale, ha militato gli ultimi 6 mesi in Francia allo Strasburgo. In Ligue 1, Prcic ha totalizzato 13 presenze, 2 gol e 1 assist. Considerando anche i numeri totalizzati nella prima parte di stagione in Spagna, il ragazzo ha collezionato 29 presenze totali. Già abituato a giocare nella mediana a due, potrebbe essere il rincalzo giusto per Mihajlivic.