Bologna, chi è Battaglia?

Pulgar non ha ancora lasciato Bologna, ma i rossoblu ovviamente non vogliono farsi trovare impreparati. Tantissimi i nomi dei potenziali sostituti del cileno, ma ce n’è uno che rimbalza fortemente nelle ultime ore. Si tratta di Rodrigo Battaglia, argentino classe 1991 dello Sporting Lisbona. Mediano di qualità, ha terminato la stagione a novembre per la rottura del legamento crociato. Il suo valore di mercato si aggira intorno agli 8 milioni di euro, ma i rossoblu possono sperare di prenderlo a meno.

Battaglia è cresciuto in Argentina, per poi arrivare in Portogallo nel gennaio del 2014. Lo acquista il Braga, con cui però disputa un deludente girone di ritorno. Dopo una stagione e mezza alla Moreirense, torna in Argentina in prestito. Quindi il ritorno al Braga, che nell’estate del 2017 lo cede a titolo definitivo allo Sporting Lisbona. In due stagioni – a causa anche del brutto infortunio dell’anno scorso – totalizza, tra campionato e coppe, 68 presenze, 3 gol e 3 assist.