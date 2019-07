Bologna, caccia al centrocampista

Più passa il tempo e più sembra che Erick Pulgar rimarrà a Bologna anche la prossima stagione. Ciò non significa però che i rossoblu non si guarderanno attorno per arrivare ad un altro centrocampista. Uno dei primi nomi era quello di Obiang, che però sta per firmare con il Sassuolo. Sfumato lui, secondo “Il Corriere dello Sport”, adesso il preferito sarebbe Jorrit Hendrix del Psv. Mediano olandese classe 1995, ha un valore di mercato che si aggira intorno agli 8 milioni di euro.

Oltre a lui, Sabatini segue comunque anche altri profili. Da settimane, il Bologna sta sondando il terreno per Nicolas Dominguez, centrocampista argentino del Velez: il classe 1998 ha però una clausola rescissoria da 9 milioni di euro. Gli ultimi due nomi sono quelli di Pablo Rosario del Psv e, a sorpresa, anche quello di Sebastian Rode del Borussia Dortmund: tedesco classe 1990, ha un valore vicino ai 3 milioni di euro.