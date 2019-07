Bologna, Brignani ancora in Serie C: c’è il Cesena

Oltre che acquistare, il Bologna pensa anche a vendere e a gestire gli interessanti giovani di sua proprietà. Uno di questi è sicuramente Fabrizio Brignani, che la scorsa estate è stato girato in prestito in Serie C al Pisa. Il classe 1998 ha avuto la possibilità di giocare con buona continuità, totalizzando – fra campionato e coppe – 26 presenze e 1 gol.

Il difensore centrale è di proprietà del Bologna, ed è appena rientrato all’ovile. Secondo “Tuttomercatoweb”, però, ora su di lui ci sarebbe un’altra società di Serie C, vale a dire il Cesena. I bianconeri hanno appena ottenuto la promozione, e guardano con interesse al ragazzo. Il Bologna ora dovrà decidere se girarlo ancora in prestito o meno.