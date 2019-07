Bologna, la Spal su un ex: nel mirino Di Francesco

Oltre al Bologna, anche le altre squadre di medio-bassa classifica si stanno muovendo parecchio. Tra queste c’è soprattutto la Spal, che sta avviando una vera e propria rivoluzione. Persi Viviano Schiattarella, Lazzari e Antenucci, i ferraresi si stanno guardando molto intorno. Secondo “Il Corriere dello Sport”, uno dei principali obiettivi sarebbe Federico Di Francesco, ex giocatore del Bologna.

L’esterno del Sassuolo non ha vissuto una grande stagione agli ordini di De Zerbi, e potrebbe cambiare aria. Spallini e neroverdi si sono già incontrati qualche giorno fa, e stanno cercando di capire gli eventuali margini di trattativa. Il Sassuolo è disposto a lasciar andare il ragazzo, ma avrebbe messo nel mirino Fares. Il laterale della Spal potrebbe essere la giusta contropartita tecnica per far andare in porto l’affare. Di Francesco sarebbe così alla terza esperienza in Emilia, dopo Bologna e appunto Sassuolo.