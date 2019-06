Bologna, Bani si presenta: “Sono molto carico”

In pochi giorni di trattativa, il Bologna chiude ufficialmente per Mattia Bani: il ragazzo arriva dal Chievo per 2,5 milioni di euro, e firma coi rossoblu un contratto fino al 2023.

“Sono molto carico e pronto a mettermi a disposizione. Sono alla mia terza stagione in Serie A: ho imparato ad essere efficace, sono un difensore che cerca di togliere la profondità agli attaccanti avversari – esordisce Bani, che poi continua – Voglio dare il mio aiuto a questa squadra. Mi trovo in un club storico e importante, qui si vive di calcio”.