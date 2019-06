Bologna, Bani infiamma i tifosi: “Inglese, ti vorrei ringraziare di persona”

Il primo rinforzo in difesa per il Bologna risponde al nome di Mattia Bani, che arriva a titolo definitivo dal Chievo.

Dopo le prime parole da giocatore rossoblu di ieri, il classe 1993 non ci ha messo molto a ringraziare anche la società clivense per quello che gli ha dato: 3 anni in prima squadra e la possibilità di esordire in Serie A. Bani ha quindi postato un bel messaggio sul suo profilo Instagram ringraziando tutti, a cui ha simpaticamente risposto il suo ex compagno di squadra, Roberto Inglese: “Non vedo ringraziamenti per Inglese”, ha scherzato l’attaccante, molto amico di Bani e seguito proprio dal Bologna in questo mercato estivo. Il commento del difensore alla “provocazione” dell’amico infiamma la piazza rossoblu: “Voglio ringraziarti di persona” ha scritto Bani.