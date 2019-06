Bologna, accordo col Bruges per Denswil

Si avvia ai titoli di coda la trattativa per vestire di rossoblu il difensore Stefano Denswil. Il Bologna avrebbe raggiunto l’accordo col Club Brugge, proprietario del cartellino, per il trasferimento del cenrale classe ’93. L’offerta dei felsinei si aggira intorno ai 3 milioni più bonus. Accettata anche vista la scadenza del contratto del giocatore, fissata per il 2020.

Resta da definire ai rossoblu il contratto con il giocatore, il principale scoglio delle contrattazioni attualmente è quello della durata, nulla di irrisolvibile, con la fumata bianca sempre più vicina. Lo riporta Tuttomercatoweb