Bologna a sorpresa: arriva Jerdy Schouten dall’Excelsior

Grande colpo a sorpresa del Bologna, targato Riccardo Bigon. Secondo “Sky Sport”, infatti, il club rossoblu avrebbe acquistato Jerdy Schouten dall’Excelsior, club che milita in Eredivisie. Il centrocampista olandese arriva a titolo definitivo per 2 milioni di euro. Già in città, il ragazzo ha effettuato le visite mediche ed ha già visitato il centro sportivo. Manca dunque solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare ad ore.

Grande lavoro da parte di Bigon, che ha lavorato sottotraccia per gran parte della stagione. Il Bologna ha così battuto la concorrenza di club italiani ed europei, tra cui Ajax, Feyenoord e Manchester City. Nell’ultima stagione in Olanda, Schouten ha totalizzato 35 presenze, 1 gol e 1 assist. Ennesimo rinforzo quindi, stavolta a centrocampo, per Sinisa Mihajlovic.