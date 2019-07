Bigon: “Chiusa la prima parte di campagna acquisti, ora dobbiamo sfoltire”

Con la presenza oggi in conferenza stampa anche del direttore sportivo Riccardo Bigon, c’è stata la possibilità di fare un punto sul mercato del Bologna. Ecco l’analisi del Ds che parte da Skov Olsen

“Io sono sempre stato fiducioso, non avevo problemi. Lo ho detto al ragazzo fin dal primo momento, sapevo avrebbe fatto una scelta consapevole. So che partire da casa non è facile. Lasci casa, non conosci nessuno, non parli la lingua, è un salto importante. Voglio ringraziare i miei assistenti che riescono a far capire oltre al nostro valore professionale, anche quello umano. Può fare tutti i ruoli d’attacco lo consideriamo un jolly, è un po’ precoce per fare la mezzala di centrocampo però può essere un suo sviluppo”.