Bani: “Qui c’è grande programmazione, non ci ho pensato un attimo”

Giornata di presentazioni oggi a Castelrotto. Il neo difensore Mattia Bani, arrivato dal Chievo, è stato presentato alla stampa in Trentino, dove il Bologna sta svolgendo il ritiro estivo.

“Quando il mio procuratore mi ha fatto sapere che su di me c’era il Bologna, non ci ho pensato un attimo – ha affermato – Ci abbiamo messo due secondi a trovare un accordo, anche perché il Bfc è stata la squadra che mi ha cercato di più. Per me è un ulteriore passo avanti nella mia carriera”.