Andreazzoli vorrebbe tenere Kouame

In attesa di capire i movimenti del Bologna in avanti, obiettivi Kouame, Defrel e Inglese, in casa grifone il neo tecnico Andreazzoli avrebbe chiesto la conferma della punta ivoriana.

Koaume, come sappiamo, è tra gli obiettivi di mercato del Bologna, ma attualmente non c’è accordo tra i due club con Preziosi che chiede quasi 20 milioni (15 più bonus). C’è però un altro aspetto a complicare i piani rossoblù, ovvero le valutazioni di Aurelio Andreazzoli. Il neo tecnico del grifone vorrebbe puntare su Kouame il prossimo anno, ma la sensazione è che Preziosi voglia in qualche modo fare cassa.