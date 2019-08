Anaclerio: “Questo Bologna non dovrebbe spingere Pulgar a partire”

“Pulgar è un caso complicato. Io credo che alla fine non partirà. A volte capita che ci sia il bisogno di fare un’esperienza nuova, ma dipende dai momenti. Ora è un protagonista assoluto, e quindi non è il caso di partire. Può capitare che dopo 4 anni si voglia cambiare, ma ora la tavola non è apparecchiata in tal senso. E’ normale che il procuratore voglia che il suo assistito guadagni di più: a volte loro fanno i propri interessi, non quelli dei calciatori. Forse Pulgar non ha ancora la necessaria personalità per imporre dove vuole andare. Competizione con Poli e Dzemaili? Dipende da cosa la società ha detto ai ragazzi. L’importante è essere chiari, loro non sono dei ragazzini”.

Scheda 1 di 3