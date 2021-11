Gazzetta – Cipriani: “Capiremo se il Bologna può ambire alla Conference. Skorupski decisivo”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giacomo Cipriani, ex attaccante del Bologna, ha parlato proprio della sua ex squadra.

"E' corretto dire che il Bologna è fra settimo e nono posto assieme a Juve e Fiorentina, due squadre che hanno qualcosa in più: credo che la squadra di Sinisa se la giocherà con i viola per dare fastidio alle grandi. In ogni campionato c'è sempre una sorpresa e diciamo che ai due terzi del torneo sarà più facile capire a cosa i rossoblù possono ambire, se Conference League o semplicemente parte sinistra della classifica."