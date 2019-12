A differenza di Teodosic lui in difesa si applica sempre, ma questo gli toglie un po’ di lucidità in attacco. Ha un buon impatto sulla gara poi Djordjevic lo toglie dal campo, preferendogli Pajola e Cournooh in serata di grazia. Lui ringrazia e tira il fiato.

5 punti, 6 rimbalzi, 7 assist, 2 palle rubate.