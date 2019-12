Bambini e pallacanestro, come ci si diverte alla Virtus Segafredo Arena

Si trasforma in festa per bambini il prepartita di Virtus e Brindisi. Nella giornata di oggi infatti, nella nuova casa bianconera, i bambini e bambine tra 5 e 12 anni (oltre 400 arrivati con le loro famiglie) di diverse squadre di minibasket, si sono affrontati in una serie di sfide a tema pallacanestro, organizzati dalla Virtus Segafredo Bologna. Ad attendere i futuri cestisti erano pronte 4 diverse sfide che avrebbero dovuto completare a rotazione.

Dopo essere stati divisi per età infatti i giovanissimi atleti sono stati spediti nei diversi campi. Una volta sui rispettivi terreni di gioco, i bambini hanno cominciato le rispettive attività. Ogni 20 minuti i ragazzini hanno cambiato campo, dando la possibilità a tutti di provare ogni attività preparata per loro. C’è stato anche spazio per la didattica. L’azienda Insal’arte si è infatti impegnata a mostrare ai futuri cestisti un video con annesso gioco legato all’alimentazione.

Le sfide di basket comprendevano un percorso “atletico” con canestro finale da marcare, seguito da una semplice gara di tiri. Dopodiché sono stati messi a disposizione due campi per le partitelle a squadre miste 3 contro 3 e 5 contro 5. E così, il pomeriggio prima di Virtus-Brindisi è scivolato addosso a tutti i presenti, tra la gioia dei bambini e allenatori, e gli applausi orgogliosi dei genitori. Se qualcuno si stesse chiedendo chi fosse il vincitore della serata, la risposta è molto semplice: lo sport!