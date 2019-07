Nessun pressing del Bfc su Gabbiadini

Nella giornata di oggi alcuni organi di informazione hanno rilanciato il nome di Manolo Gabbiadini attorno al Bologna, parlando di pressing dei rossoblù su precisa indicazione di Sinisa Mihajlovic.

Per il momento, secondo quanto risulta alla nostra redazione, non ci sarebbe una concreta pista Gabbiadini per il Bologna, anche perché al momento la rosa in attacco è al completo e in attesa della firma di Skov Olsen. Solo a fronte di una cessione il club andrebbe poi a prelevare un attaccante dal mercato.

m.m.