Mercato – Sabatini tenta il colpo Medel

Spunta il nome di Gary Medel per il centrocampo del Bologna.

Il mediano cileno ex Inter, ora al Besiktas, sarebbe nel mirino del supervisore dell’area tecnica Walter Sabatini, a caccia di rinforzi in mediana. Nei scorsi giorni per Medel si era parlato di un possibile ritorno in patria, ma chissà che il richiamo dell’Italia non possa convincerlo. Sabatini cerca dunque il ‘pitbull’ cileno per la mediana e tra l’altro l’agente dovrebbe essere lo stesso di Erick Pulgar. Medel la scorsa stagione ha giocato titolare in Turchia sia in campionato che in Europa League.

