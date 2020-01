Mercato – Il Bologna prova a chiudere per Barrow

Non è più così lontano Musa Barrow.

Il Bologna conta di chiudere con l’Atalanta in tempi brevi per l’attaccante gambiano, impegnandosi a prelevarlo a titolo definitivo. Si lavora ad un accordo in prestito con obbligo di riscatto ad una cifra superiore ai 10 milioni di euro e cinque anni di contratto al giocatore. I rossoblù contano di chiudere entro 24-48 ore. Contestualmente, Mattia Destro dovrebbe essere colui designato a lasciargli il posto, per lui si cerca la quadratura del cerchio con il Genoa, disposto a riconoscergli gli ultimi mesi di ingaggio da qui a giugno.

m.m.