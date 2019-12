Il vero Bologna

Pensavo a quanto scarso possa essere questo Bologna ottavo. Mancano due giornate alla fine del girone di andata e i rossoblù navigano all’ottavo posto con 22 punti, ma questi quattro mesi di campionato sono stati lunghissimi. Avvio forte, crisi nella fase centrale, poi la rinascita, non a caso arrivata da quando Sinisa Mihajlovic ha potuto tornare ad allenare quotidianamente. Felicità dopo le vittorie, depressione e critiche dopo ogni sconfitta, con solite polemiche sul mercato e compagnia cantante. Ma in realtà, il Bologna è ora nella parte sinistra della classifica, in quella posizione che ad inizio anno era stata considerata come l’obiettivo primario al posto del consolidamento della categoria.

