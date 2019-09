Bologna vivo, la strada è quella giusta

La partita era di quelle temibili, ma il fatto che il Bologna esca dal campo ancora una volta con rammarico è l’esempio di come il vento sia cambiato.

Fino a febbraio scorso, punti come questo di Marassi li avremmo benedetti, perché incapaci di fare di più, inermi nel mettere paura agli avversari, miracolati se indenni alla sconfitta. Oggi non solo imprechiamo per un rigore sbagliato e per un mezzo errore di Soriano a centro area, ma ritorniamo da Genova con un punto che dà fiducia, che conferma la bontà della mentalità innestata da Mihajlovic. Nonostante le assenze, metà difesa out e un Krejci con poca fiducia alle spalle, il Bologna torna con zero gol subiti e un punto in più carniere, tra l’altro con una prestazione difensiva decorosa salvo qualche sbavatura. Quella palla di neve al 94′ di domenica, poi trasformata in valanga fino alla porta rossoblù, oggi è rimasta tale. Bene Skorupski a parare, bene Denswil a leggere traiettorie e situazioni, concreto Bani: insomma, il Bologna è vivo e lo ha dimostrato ancora. Tra l’altro, non è per nulla scontato in Serie A fare 5 punti con 3 partite in trasferta per una squadra che l’anno scorso ha costruito la sua salvezza in casa.

Ma ogni match porta con sé note meno positive, ovviamente stavolta arrivano dall’attacco che fino a qui aveva confezionato 7 gol in 4 partite: Sansone sbaglia il primo rigore del campionato, il cucchiaio forse una scelta azzardata ma che dimostra carattere, Soriano non trova la porta da centro area, Palacio spreca un contropiede quattro con tre e in generale si è visto un Bologna poco preciso negli ultimi sedici metri. La facilità con cui i rossoblù sono arrivati in zona gol è stata quasi sorprendente, ma stavolta il talento degli uomini di attacco non ha fatto la differenza, soprattutto Orsolini, oggi meno cinico davanti.

Resta però un dato da sottolineare, ovvero l’importanza di Santander a partita in corso. Il paraguaiano, ormai è evidente, fa giocare meglio la squadra, la fa salire, è una sorta di regista avanzato in grado di smistare palloni sulle fasce che poi in un amen ritornano verso l’area: l’azione del rigore è esemplare. Non sarà titolare, ma l’idea di Sinisa di utilizzarlo come arma nel secondo tempo è vincente. Tuttavia, le giornata storte in avanti non capitano solo a noi, il tanto desiderato Koaume, ad esempio, non ha strusciato palla, così come il compagno di reparto Pinamonti, segno che non sempre gli attaccanti sono in grado di decidere una partita. Non solo, di fronte avevano una difesa considerata perforabile dall’opinione pubblica bolognese, la quale invece li ha fermati con concretezza. Succede a tutti una giornata sottotono. Resta però l’assoluta buona impressione che il Bologna ci sta dando da inizio stagione, la sensazione che la strada imboccata sia quella giusta, un percorso da continuare a seguire con entusiasmo e interesse. E se questa squadra riuscirà a essere più cinica…beh, ci divertiremo parecchio.