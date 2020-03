UFFICIALE – Sospesa Darussafaka-Virtus

È arrivata l’ufficialità, la partita di Eurocup tra Virtus e Darussafaka è stata sospesa da ECA. La federazione di Eurolega, vista l’impossibilità della Virtus di raggiungere la Turchia, ha deciso di rinviare la partita, che verrà giocata in campo neutro. Ecco i comunicato ufficiale dell’Eurocup.

La sfida tra Darussafaka Tekfen Istanbul-Segafredo Virtus Bologna, valevole per la 6′ giornata delle Top 16 della 2019-20 7DAYS EuroCup è stata sospesa a causa dell’impossibilità della Segafredo Virtus Bologna, ad entrare nel territorio turco. Euroleague Basketball ha preso questa decisione in seguito al provvedimento del Ministro degli Esteri turco che ha previsto restrizioni per chi avesse viaggiato in Italia negli ultimi 14 giorni. Euroleague Basketball sta valutando altri campi in altri paesi oltre a date alternative per giocare la sfida sospesa. I dettagli saranno rivelati nei prossimi giorni.