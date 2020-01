La Virtus batte il Darüşşafaka 83-72

Partita quasi da dentro fuori quella che si è disputata questa sera al PalaDozza. Gli uomini di Sasha Djordjevic hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sui turchi del Darüşşafaka, bravi a crederci sempre.

CRONACA

L’avvio di gara è straripante per le Vu Nere. Dopo 4 minuti, grazie a 6 punti di Gamble, una tripla di Ricci un sottomano di Markovic e un alley oop firmato da Weems (assist del solito Markovic) la Virtus ha sin da subito provato a dare una spallata all’incontro fiondandosi sul punteggio di 11-2, per poi allungare (grazie anche a due schiacciate di Hunter) fino al 20 a 4. A due minuti dalla fine del quarto il Darüşşafaka ha trovato un parziale di 7-0 andando così a chiudere la frazione sul punteggio di 20 a 14 a favore dei bianconeri.

Nel secondo quarto i turchi si sono avvicinati fino al -4 (25-21), ma gli uomini di Djordjevic sono stati bravi a non farsi prendere dalla frenesia, pazientando e rispondendo colpo su colpo per poi trovare un parziale importante negli ultimi 3 minuti di quarto, grazie ad una tripla di Teodosic, 3 liberi realizzati da Hunter e Markovic e un potenziale gioco da 3 punti di Weems. Il tempo si è chiuso sul 47 a 33 per le Vu Nere.

Il secondo tempo si apre con una schiacciata di Weems. Dopodiché la Virtus dà inizio ad una drammatica serie di spadellate dalla lunga distanza (3 errori consecutivi di Markovic e 2 di Ricci), che permettono ai turchi di riavvicinarsi sul 52-43. Anche i turchi non scherzano dall’arco: la palla per più di 2 minuti non entra mai. Teodosic con un sottomano e due liberi rompe il digiuno riportando i suoi sul +12 (58-46). Negli ultimi due minuti il Darüşşafaka domina a rimbalzo dentro l’area bianconera, chiudendo il 3 quarto sul -7 (59-52).

Subito un parziale di 9-0 a favore delle Vu Nere in apertura di quarto quarto, firmato da Baldi Rossi (tripla), Markovic, Ricci e schiacciatona di Gamble. I turchi trovano il primo canestro dopo 4 minuti. A 5 minuti dalla fine Markovic viene espulso per doppio tecnico. Una tripla di Lamb riporta i turchi sul -8, ribattuto subito da un gioco da 3 punti di Cournooh (73-62). Negli ultimi 2 minuti 7 tiri liberi di Teodosic e una schiacciata al volo di Gamble (autore di due stoppate clamorose negli ultimi 40 secondi) chiudono la gara sul punteggio di 83 a 72 per le Vu Nere.