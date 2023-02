Final Eight Coppa Italia – Dove vedere Virtus-Reyer

Con l'eliminazione a sorpresa di Milano per mano di Brescia, si spalanca per tutte il tabellone della Final Eight di Coppa Italia.

La Virtus di Sergio Scariolo debutta oggi alle 18.00 al Pala Alpitour di Torino contro la Reyer Venezia del nuovo coach Spahjia, con doppia diretta a pagamento e in chiaro. Live su Eurosport 2 e in streaming sulla piattaforma Discovery Plus. Diretta in chiaro su Dmax, canale 52 del digitale terrestre. In streaming su Eleven Sports.