Djordjevic: “Orgoglioso di essere amico di Mihajlovic”

Durante la conferenza stampa che anticipa la sfida di domani sera della Virtus contro Cantù, Sasha Djordjevic ha rivolto un pensiero a a Sinisa Mihajlovic:

“Ci tengo a sottolineare che sono molto fiero di essere amico di Mihajlovic. Il mio rispetto nei suoi confronti cresce di giorno in giorno. Sinisa l’ho sentito ieri sera al telefono. Si tratta di una persona straordinaria che sta mandando un messaggio importantissimo non solo in Italia e in Europa, ma a tutto il mondo per il suo comportamento esemplare e per la sua sincerità. In questo momento voglio inviare un grande abbraccio anche alla sua famiglia: a sua moglie e ai suoi figli”