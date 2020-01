Djordjevic: “Mi aspetto una grande battaglia contro Trento”

Questo il commento di Sasha Djordjevic alla vigilia del match di Eurocup contro Trento:

“Ci aspetta un’altra importantissima partita in casa. Nella vittoria contro Sassari, Trento ha giocato di squadra, mettendo in campo una prestazione intelligente e di carattere, a testimonianza di quanto detto in precedenza: è una società che, da diversi anni, sta crescendo tanto ed è abituata a compiere imprese sportive. Ultimamente avevano qualche problema di risultato, ma grazie alla vittoria di sabato, sono riusciti a tirarsi fuori da questa situazione. Scenderemo in campo con il massimo rispetto, sappiamo quello che ci aspetta: la gara di domani sarà una grande battaglia, una battaglia tosta e fisica.”