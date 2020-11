Carlino – Belinelli dall’NBA al ritorno in Italia

Belinelli dopo 13 anni torna in Italia, a Bologna, ma questa volta sponda bianconera anche se andandosene via aveva dichiarato amore eterno alla Fortitudo.

Marco Belinelli torna a vestire la maglia della Virtus e lo farà fino all’estate del 2023. In passato aveva già vestito questa maglia prima con le giovanili e poi con la prima squadra, ma nel 2003 si spezzò bruscamente la sua esperienza in Vnere a causa della radiazione della squadra dai campionati e, sotto casa sua, la fila di club e agenti. La spunta la Fortitudo che gli prospetta la soluzione migliore. In 4 stagioni, vince uno scudetto, una Supercoppa e conquista una finale di Eurolega poi il passaggio in NBA ai Golden State Warriors. Cambia diversi club, prima Toronto, New Orleans, Chicago e infine il passaggio ai San Antonio Spurs dove vince il titolo e la gara del tiro da tre all’All Star Game. Belinelli è il primo e unico italiano a vincere l’anello NBA. Poi gira per Sacramento, Atlanta, Philadelphia e torna a San Antonio. Nel 2020 gli scade il contratto e ne approfitta la Virtus, un nuovo capitolo per tornare a vincere.

Fonte: Carlino