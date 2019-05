Vitali: “C’è da dire grazie a Mihajlovic, sul suo futuro dico che…”

Ospite di Sportoday su E’tv, il collega del Resto del Carlino Massimo Vitali ha espresso la sua opinione dopo la salvezza matematica del Bologna:

“Bisogna chiaramente ringraziare Sinisa, non c’è dubbio – ha affermato – Poi la società sicuramente ha scelto l’allenatore giusto. Nonostante tutte le nefandezze fatte dai dirigenti da agosto a gennaio, in inverno avevamo ancora la possibilità di salvarsi. C’erano tre punti di distacco dall’Empoli ed era ancora possibile fare la corsa su di loro, poi Mihajlovic ha mangiato tutti, non solo i toscani. Giù il cappello al serbo”.