Verdi-Lasagna: duello fantasia

Uno è l’emblema del riscatto, l’altro della costanza; uno è passato da una grande squadra ad una di più basso calibro ma che lo ha rigenerato, l’altro viene da anni passati nel calcio di provincia ed è pronto a fare il grande salto. Due storie molto diverse per Simone Verdi e Kevin Lasagna, che però hanno anche un fattore in comune: la forza di volontà.

Ai due serviva soltanto la sterzata giusta. Verdi a Bologna ha trovato la ragazza e la nazionale. Lasagna in Friuli sta trovando finalmente la sua strada. Entrambi sono richiestissimi in A e non solo. A parlare d’altronde sono i numeri. A modo loro, Verdi e Lasagna cambiano i destini di una partita. Con l’istinto o l’irrazionalità, poco importa. E’ solo questione di volontà.

dal Corriere dello Sport – Stadio