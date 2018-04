Var in Europa forse dal 2019

Dopo le parole di Andrea Agnelli nel post partita di Real-Juve, il mondo calcistico italiano sembra spingere con sempre più convinzione verso l’introduzione del Var anche in Europa.

La Uefa però è molto prudente, come annunciato da Ceferin qualche settimana fa, soprattutto anche per questioni organizzative. Secondo La Stampa, ci sono ragioni logistiche ed economiche verso questa prudenza generale, perché si renderebbe necessario convincere le federazioni meno competitive a livello di qualità delle squadre a dotarsi della struttura Var, il tutto magari per una sola gara nei turni preliminari. Dall’altro lato, però, il presidente Fifa Infantino continua a spingere per l’introduzione della tecnologia anche nelle competizioni internazionali. Razionalmente, il Var potrebbe debuttare nelle Coppe Europee nel 2019.