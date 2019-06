Under 21: comincia oggi il ritiro

Gli azzurrini si apprestano a cominciare il loro percorso in questo Europeo di categoria ed è un’Italia anche a tinte rossoblu dal momento che tra i convocati figurano due giocatori del Bologna: Riccardo Orsolini e Arturo Calabresi.

La squadra di mister Gigi Di Biagio si ritroverà oggi alle ore 12.30 a Casteldebole, luogo che ospiterà i ragazzi per tutta la durata della competizione. E’ previsto un pranzo e il primo allenamento. Ranghi non ancora completi dal momento che sono per ora assenti i giocatori impegnati con la nazionale maggiore e Andrea Pinamonti che sta trascinando l’Italia Under 20 in Polonia. Il debutto degli azzurrini è previsto domenica 16 giugno contro la Spagna, per gli studenti biglietti a 1 euro.